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По Кабмину на самокате. Чем известные молодые министры Украины |ТВ-Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 2 сентября:
- "Грузинская мечта" главы МВД. Почему партия власти меняет премьера? Может ли им стать министр внутренних дел, отставки которого недавно добивались участники акций протеста.
- Экскурсия украинского премьера на самокате по кабмину. Говорим о самом молодом правительстве в истории Украины и его планах.
- Отличают ли жители Санкт-Петербурга нынешнего губернатора от предшественника, а также от президента Турции и председателя Высшего совета "Единой России".
- Живой кит лучше мертвого. Станет ли туризм альтернативой возобновившемуся коммерческому промыслу китов в Японии.
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3 сентября 2019
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