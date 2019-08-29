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Пять самых интересных экспонатов авиасалона МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 представили новый МС-21 в полете, истребитель Су-57 и первый российско-китайский самолет.
Какие еще новинки показали на главном российском авиасалоне и чем они интересны, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.
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29 августа 2019
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