Пять самых интересных экспонатов МАКС-2019
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Пять самых интересных экспонатов авиасалона МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 представили новый МС-21 в полете, истребитель Су-57 и первый российско-китайский самолет.

Какие еще новинки показали на главном российском авиасалоне и чем они интересны, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.

  • 29 августа 2019
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