Пять самых интересных экспонатов авиасалона МАКС-2019

Советник Трампа в Беларуси. Что это было?

Исторический визит. Так Александр Лукашенко назвал приезд в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Белорусский президент предложил начать отношения с США с чистого листа. А Болтон сказал, что белорусский народ должен сам решать вопрос своего суверенитета.