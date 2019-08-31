Как прошел последний летний протест против недопуска кандидатов в Мосгордуму
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Как прошел последний летний протест против недопуска кандидатов в Мосгордуму

В Москве прошла очередная несогласованная акция протеста за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Впервые полиция не стала задерживать собравшихся.

В этот же день власти уже традиционно в одно время с митингами организовали большой концерт, где выступили известные поп-артисты.

  • 31 августа 2019
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