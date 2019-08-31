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Британский премьер Борис Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента на пять недель. Приостановка вступит в силу в ближайшие дни и продлится до 14 октября. То есть парламентарии соберутся на новую сессию всего за две с половиной недели до 31 октября – предполагаемой даты выхода Британии из ЕС.

Чем продиктовано решение Джонсона, как оно отразится на "брексите" и почему оппоненты премьера заговорили о смерти британской демократии? Редактор отдела политики Русской службы Би-би-си Елизавета Сурначева задала эти вопросы своим лондонским коллегам Бену Тавенеру и Юри Вендику.

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