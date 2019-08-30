Кто нанес "двойной удар" по сирийскому рынку? Расследование Би-би-си
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Кто нанес двойной удар по сирийскому рынку? Расследование Би-би-си

Сирийская оппозиция обвиняет Россию в совершении военного преступления - двойной бомбежки городского рынка с целью максимально увеличить число жертв среди мирного населения. Москва отрицает обвинения.

  • 30 августа 2019
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