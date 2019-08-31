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Все могут короли, но так ли могущественна британская королева Елизавета II?
Нарушать законы, водить машину без прав, увольнять премьер-министров: на бумаге у британской королевы Елизаветы II много привилегий.
Но от многих по традиции она отказывается.
Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер рассказывает, какими привилегиями королева не пользуется.
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31 августа 2019
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