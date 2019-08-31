Так ли могущественна британская королева Елизаветы II?
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Все могут короли, но так ли могущественна британская королева Елизавета II?

Нарушать законы, водить машину без прав, увольнять премьер-министров: на бумаге у британской королевы Елизаветы II много привилегий.

Но от многих по традиции она отказывается.

Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер рассказывает, какими привилегиями королева не пользуется.

  • 31 августа 2019
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