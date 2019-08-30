Интервью Василия Ломаченко перед боем
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Интервью боксера Василия Ломаченко перед боем

Украинца Василия Ломаченко считают лучшим боксером независимо от весовой категории. Накануне его поединка с Люком Кэмпбеллом корреспондент Би-би-си Ольга Мальчевская пообщалась с Ломаченко и побывала на его тренировке.

  • 30 августа 2019
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