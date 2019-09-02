Эрдоган, Беглов или Грызлов? Петербуржцы угадывают кандидата в губернаторы

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В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора. Избираться будет и Александр Беглов, который уже почти год временно исполняет обязанности губернатора.

Но смогут ли петербуржцы узнать кандидата в лицо? Оказалось, что по фото отличить Беглова от президента Турции Реджепа Эрдогана, председателя Высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова или экс-губернатора Георгия Полтавченко не так уж и просто.