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Эрдоган, Беглов или Грызлов? Петербуржцы угадывают кандидата в губернаторы
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора. Избираться будет и Александр Беглов, который уже почти год временно исполняет обязанности губернатора.
Но смогут ли петербуржцы узнать кандидата в лицо? Оказалось, что по фото отличить Беглова от президента Турции Реджепа Эрдогана, председателя Высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова или экс-губернатора Георгия Полтавченко не так уж и просто.
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2 сентября 2019
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