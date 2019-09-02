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Видео
Хайп, хейт и рэп: что такое TikTok и как в нем стать популярным
Некоторое время назад в топах мобильных приложений появилась соцсеть TikTok, где можно записывать и постить видео под готовые музыкальные треки. Сейчас только в России им пользуются более восьми миллионов человек, а особенно популярным приложение стало у молодой аудитории.
Как работает TikTok, почему многие не воспринимают соцсеть всерьез и что нужно, чтобы стать популярным c ее помощью? Объясняют популярный тиктокер Эд Исраэлян, певица Алена Швец и школьница Саша Сидоренко.
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2 сентября 2019
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