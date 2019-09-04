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Видео
Как поставить рекорд на высоте 2000 метров
Сергей и Татьяна - каскадеры. Они поставили необычный рекорд на высоте свыше 2000 метров, исполнив акробатическое шоу под воздушным шаром.
"Человека ничто не может остановить, а нас тем более", - считает Сергей Климкин.
В чем особенности акробатики на такой высоте - в видео Анастасии Златопольской.
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4 сентября 2019
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