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Принцесса Шарлотта в первый раз пошла в школу
Принцесса Шарлотта в первый раз пошла в школу - в подготовительный класс. Ей 4 года. Ее брат принц
Джордж уже во втором классе - ему 6 лет. Их встретила директор школы.
Обучение одного ребенка в этой школе стоит около £19000 (1500000 рублей) в год.
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5 сентября 2019
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