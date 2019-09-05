Принцесса Шарлотта в первый раз пошла в школу
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Принцесса Шарлотта в первый раз пошла в школу

Принцесса Шарлотта в первый раз пошла в школу - в подготовительный класс. Ей 4 года. Ее брат принц

Джордж уже во втором классе - ему 6 лет. Их встретила директор школы.

Обучение одного ребенка в этой школе стоит около £19000 (1500000 рублей) в год.

  • 5 сентября 2019
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