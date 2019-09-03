По Кабмину на самокате. Чем известные молодые министры Украины
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По кабмину на самокате. Чем известны молодые министры Украины

Средний возраст министров в новом правительстве Украины – 40 лет.

Премьер-министру Алексею Гончаруку – 35. Министру образования Анне Новосад - 29.

А самому молодому министру – 28. Это Михаил Федоров, министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины.

Многие из новых членов правительства активны в соцсетях. Премьер разместил в "Фейсбуке" видео, на котором он разъезжает по зданию правительства на самокате.

Впрочем, молодые министры готовы к серьезной работе: на первом заседании они обсудили бюджет, кредиты, приватизацию, а также легализацию игорного бизнеса и добычи янтаря.

О новых министрах их целях и задачах рассказывает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко.

  • 3 сентября 2019
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