"Борис, ты не прав". Британцы вышли к парламенту
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"Борис, ты не прав". Британцы вышли к парламенту

У британского парламента продолжаются акции как сторонников, так и противников "брексита". Последних заметно больше. Корреспондент Би-би-си Алина Исаченка пообщалась и с теми, и с другими.

  • 3 сентября 2019
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