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"Нужно продолжать бороться": первые слова фигурантов "московского дела" на свободе
СКР прекратил преследование пяти фигурантов "дела о массовых беспорядках" на митинге 27 июля. Четверо из них - Сергей Абаничев, Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон - в этот же день вышли на свободу.
Трое фигурантов "московского дела" уже получили реальные сроки. Обвиняемых в насилии над представителями органов власти Ивана Подкопаева и Даниила Беглеца осудили на три и два года колонии соответственно. Другие фигуранты находятся под арестом.
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3 сентября 2019
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