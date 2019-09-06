Как Путина выбрали снова? Итоги годового исследования нарушений на выборах

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8 сентября, в единый день голосования, на избирательных участках по всей России будут работать 15 тысяч камер. Они призваны фиксировать нарушения - вбросы, карусели, завышение явки.

Видеонаблюдение на президентских выборах, прошедших 1,5 года назад, обошлась бюджету в 2,7 млрд рублей. С помощью камер ЦИК удалось отследить нарушения на семи избирательных участках (из почти 100 тыс.). Результаты на этих участках отменили, что никак не сказалось на рекордном результате Владимира Путина (76%).

Группа наблюдателей из польского Фонда ответственной политики решила повнимательнее изучить видеозаписи с этих выборов. На то, чтобы посчитать каждого избирателя на 72 участках в четырех регионах России, у них ушел год. Результат: сотни выявленных вбросов и каруселей, тысячи приписанных избирателей, а также опровержение мифа о рекордной явке на Кавказе.

Как поляки разбирались в превратностях российской электоральной арифметики, Би-би-си расспросила координатора проекта Матеуша Байека.