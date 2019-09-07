Зеленский приехал, а Путин - нет. Чем отличался обмен пленными в Москве и Киеве
Media playback is unsupported on your device
Видео

Чем отличался обмен пленными в Москве и Киеве

Россия и Украина обменялись пленными. И в Москву, и в Киев вернулись по 35 человек, но вот встретили их по-разному.

Прибывших на Украину встречали прямо у самолетного трапа не только близкие, друзья и журналисты, но и президент Владимир Зеленский.

Практически в это же время в Москву прилетели те, кто был заджержан на Украине. Встретить их удалось лишь журналистам государственных СМИ.

  • 7 сентября 2019
Go to next video: Что делал Путин во время протестов в Москве