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Чем отличался обмен пленными в Москве и Киеве
Россия и Украина обменялись пленными. И в Москву, и в Киев вернулись по 35 человек, но вот встретили их по-разному.
Прибывших на Украину встречали прямо у самолетного трапа не только близкие, друзья и журналисты, но и президент Владимир Зеленский.
Практически в это же время в Москву прилетели те, кто был заджержан на Украине. Встретить их удалось лишь журналистам государственных СМИ.
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7 сентября 2019
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