"Не пошли, было лень": что о выборах в Москве говорили на Дне города
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"Не пошли, было лень": что о выборах в Москве говорили на Дне города

В воскресенье Москва одновременно выбирала депутатов в городскую думу и отмечала День города.

Центральной площадкой праздника стала Тверская улица, где этим летом проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов и обвиняемых по "московскому делу".

Корреспондент Би-би-си Всеволод Бойко сходил на Тверскую и спросил, что думают празднующие о выборах и митингах.

  • 9 сентября 2019
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