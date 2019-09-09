Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Не пошли, было лень": что о выборах в Москве говорили на Дне города
В воскресенье Москва одновременно выбирала депутатов в городскую думу и отмечала День города.
Центральной площадкой праздника стала Тверская улица, где этим летом проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов и обвиняемых по "московскому делу".
Корреспондент Би-би-си Всеволод Бойко сходил на Тверскую и спросил, что думают празднующие о выборах и митингах.
-
9 сентября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне