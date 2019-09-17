От Дудя до Галкина: кто и как поддержал Павла Устинова
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От Дудя до Галкина: кто и как поддержал Павла Устинова

После того, как актера Павла Устинова признали виновным в применении насилия к нацгвардейцу на митинге 3 августа в Москве, в "Инстаграме" начался флешмоб в его поддержку.

Видеообращения записали многие актеры, певцы и другие знаменитости. Но не всем их подписчикам понравились такие посты.

  • 17 сентября 2019
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