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Видео
Мясо кита снова в меню в Японии?
После 33-летнего перерыва японские рыбаки вернулись к промышленному китобойству.
Для некоторых жителей Японии это - традиция с вековой историей.
Но растет число людей, для которых охота на кита - это пережитки прошлого.
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4 сентября 2019
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