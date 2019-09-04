Мясо кита снова в меню?
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Мясо кита снова в меню в Японии?

После 33-летнего перерыва японские рыбаки вернулись к промышленному китобойству.

Для некоторых жителей Японии это - традиция с вековой историей.

Но растет число людей, для которых охота на кита - это пережитки прошлого.

  • 4 сентября 2019
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