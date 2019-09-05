Багамы после разрушительного урагана "Дориан". Видео
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Багамы после разрушительного урагана "Дориан". Видео

По меньшей мере семь человек погибли, многие пропали без вести после того, как ураган пятой категории "Дориан" прошел через Багамские острова. Он принес наводнения и разрушил дома и инфраструктуру.

Сейчас сила урагана упала до второй категории, и он движется параллельно побережью американского штата Флорида.

"Полное опустошение". Какой ущерб "Дориан" нанес Багамам?

  • 5 сентября 2019
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