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Видео
Багамы после разрушительного урагана "Дориан". Видео
По меньшей мере семь человек погибли, многие пропали без вести после того, как ураган пятой категории "Дориан" прошел через Багамские острова. Он принес наводнения и разрушил дома и инфраструктуру.
Сейчас сила урагана упала до второй категории, и он движется параллельно побережью американского штата Флорида.
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5 сентября 2019
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