Снова зрячий: как удалось восстановить обожженный кислотой глаз
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Снова зрячий: как удалось восстановить обожженный кислотой глаз

Джеймс Обрайн ослеп на правый глаз больше 20 лет назад, когда ему в лицо плеснули кислотой.

Последние полгода месяцев он проходил экспериментальное лечение в клинике глазных болезней Морфилдс. Врачи использовали стволовые клетки для замещения тканей шрама в глазу.

Операция прошла успешно, и врачи надеются, что вскоре смогут помочь и другим пациентам с подобным диагнозом.

  • 10 сентября 2019
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