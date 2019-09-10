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Снова зрячий: как удалось восстановить обожженный кислотой глаз
Джеймс Обрайн ослеп на правый глаз больше 20 лет назад, когда ему в лицо плеснули кислотой.
Последние полгода месяцев он проходил экспериментальное лечение в клинике глазных болезней Морфилдс. Врачи использовали стволовые клетки для замещения тканей шрама в глазу.
Операция прошла успешно, и врачи надеются, что вскоре смогут помочь и другим пациентам с подобным диагнозом.
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10 сентября 2019
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