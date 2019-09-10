Снова зрячий: как удалось восстановить обожженный кислотой глаз

Слепота не преграда: как живет незрячий чемпион по ММА

Рональд Дламини - в прошлом чемпион Южной Африки по смешанным боевым искусствам или ММА, но сейчас он слеп. После боя в Новой Зеландии он вернулся в ЮАР и пожаловался врачу на головные боли. У него был диагностирован менингит. После 10 дней в коме он проснулся полностью слепым.