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Подкаст "Что это было". Как "московское дело" показало настроения власти?
Московские суды вынесли первые приговоры по так называемому “московскому делу”, возбужденному по следам летних акций протеста. Корреспонденты Русской службы Би-би-си Оксана Чиж и Сергей Горяшко объясняют, почему оно развивалось так стремительно, с чем связано освобождение пятерых фигурантов и чего ждать дальше оставшимся обвиняемым и оппозиции в целом.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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7 сентября 2019
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