Подкаст "Что это было". Кто выиграл от выборов в Мосгордуму?
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Подкаст "Что это было". Кто выиграл от выборов в Мосгордуму?

Критики московских властей празднуют успех на выборах в Мосгордуму - почти в половине избирательных округов провластные кандидаты потерпели поражение. Но можно ли считать итоги голосования действительно неудачными для властей? Разбираются корреспонденты Русской службы Би-би-си Елизавета Сурначева и Сергей Горяшко.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 9 сентября 2019
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