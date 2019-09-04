Казахи против Китая. Чем недовольны соседи
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Казахи против Китая. Чем недовольны соседи

Жители пяти крупных городов в Казахстане - Караганды, Актобе, Нур-Cултана, Алматы и Жанаозена вышли на улицы под лозунгом "Нет экспансии Китая".

Почему казахстанцы выступают против Китая, и к чему это может привести, обсудим с казахским политологом Досымом Сатпаевым.

  • 4 сентября 2019
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