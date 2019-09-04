Правила поведения для депутатов: почему в британском парламенте много кричат?
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Правила поведения депутатов: почему в британском парламенте много кричат?

"Брексит" вывел дискусии в британской Палате общин на новый увовень: депутаты постоянно кричат и пытаются друг друга перебивать. Спикер Палаты даже призвал парламентариев не устраивать театр.

Он следит за соблюдением правил депутатами, а иногда отпускает едкие комментарии в адрес нарушителей.

Русская служба Би-би-си сравнила, как встречают выступления премьер-министров в британском и российском парламентах.

  • 4 сентября 2019
Go to next video: "Order!" Почему спикер британского парламента все время кричит?