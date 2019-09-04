Мягкий "брексит" и жесткие посадки в Москве |ТВ-Новости
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Мягкий "брексит" и жесткие посадки в Москве | ТВ-Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 4 сентября:

  • Британский парламент запрещает премьеру Борису Джонсону провести жесткий брекзит 31 октября
  • Три и три с половиной года колонии двум фигурантам "московского дела"
  • Лидер Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона об экстрадиции осужденных в материковый Китай
  • Жители пяти крупных городов Казахстана вышли на улицы под лозунгом "Нет экспансии Китая"
  • Как новости Би-би-си использовались для передачи секретных сообщений польскому сопротивлению. Архив
  • 4 сентября 2019
Go to next video: Казахи против Китая. Чем недовольны соседи