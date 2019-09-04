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Мягкий "брексит" и жесткие посадки в Москве | ТВ-Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 4 сентября:
- Британский парламент запрещает премьеру Борису Джонсону провести жесткий брекзит 31 октября
- Три и три с половиной года колонии двум фигурантам "московского дела"
- Лидер Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона об экстрадиции осужденных в материковый Китай
- Жители пяти крупных городов Казахстана вышли на улицы под лозунгом "Нет экспансии Китая"
- Как новости Би-би-си использовались для передачи секретных сообщений польскому сопротивлению. Архив
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4 сентября 2019
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