Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Кличко, Путин и лох-несское чудовище | ТВ-Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 5 сентября:
- Четыре года колонии для Константина Котова, фигуранта "московского дела"
- Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха - он командовал ПВО в городе Снежное под Донецком во время гибели рейса MH17
- Эксклюзивное интервью мэра Киева Виталия Кличко, которое он дал Би-би-си
- Любители комиксов ответили министру культуры Владимиру Мединскому
- Лох-несское чудовище. Новозеландские ученые выяснили, что это было
-
5 сентября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне