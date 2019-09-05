Кличко, Путин и лох-несское чудовище | ТВ-Новости
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Кличко, Путин и лох-несское чудовище | ТВ-Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 5 сентября:

  • Четыре года колонии для Константина Котова, фигуранта "московского дела"
  • Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха - он командовал ПВО в городе Снежное под Донецком во время гибели рейса MH17
  • Эксклюзивное интервью мэра Киева Виталия Кличко, которое он дал Би-би-си
  • Любители комиксов ответили министру культуры Владимиру Мединскому
  • Лох-несское чудовище. Новозеландские ученые выяснили, что это было
  • 5 сентября 2019
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