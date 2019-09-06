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"Это плохо закончится": что студенты ВШЭ думают о деле Егора Жукова
Студент Высшей школы экономики Егор Жуков остается под арестом. Сперва он был фигурантом дела о "массовых беспорядках", но теперь его обвиняют в призывах к экстремизму. Студенту грозит до пяти лет тюрьмы.
Что думают о деле Егора Жукова другие студенты ВШЭ, и должен ли университет оказывать ему поддержку? Русская служба Би-би-си спросила об этом участников ежегодного празднования Дня Вышки в Парке Горького.
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6 сентября 2019
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