"Это плохо закончится": что студенты Вышки думают о деле Егора Жукова
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"Это плохо закончится": что студенты ВШЭ думают о деле Егора Жукова

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков остается под арестом. Сперва он был фигурантом дела о "массовых беспорядках", но теперь его обвиняют в призывах к экстремизму. Студенту грозит до пяти лет тюрьмы.

Что думают о деле Егора Жукова другие студенты ВШЭ, и должен ли университет оказывать ему поддержку? Русская служба Би-би-си спросила об этом участников ежегодного празднования Дня Вышки в Парке Горького.

  • 6 сентября 2019
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