"Нас связывает очень многое": в Новосибирске открыли памятную доску Ким Чен Иру
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"Нас связывает очень многое": в Новосибирске открыли памятную доску Ким Чен Иру

В Новосибирске открыли памятную доску Ким Чен Иру. Лидер КНДР действительно приезжал в Россию летом 2001 года.

В Москве он встретился с Владимиром Путиным. Он также побывал в Омске, Владивостоке и Новосибирске, где посетил станцию метро "Площадь Ленина".

  • 6 сентября 2019
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