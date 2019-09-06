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"Нас связывает очень многое": в Новосибирске открыли памятную доску Ким Чен Иру
В Новосибирске открыли памятную доску Ким Чен Иру. Лидер КНДР действительно приезжал в Россию летом 2001 года.
В Москве он встретился с Владимиром Путиным. Он также побывал в Омске, Владивостоке и Новосибирске, где посетил станцию метро "Площадь Ленина".
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6 сентября 2019
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