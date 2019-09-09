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Драки, вбросы и зеленка: что происходило в день выборов в России
В воскресенье, 8 сентября, по всей России прошли выборы разного уровня. В единый день голосования не обошлось без нарушений и скандалов.
Особенно много происшествий зафиксировали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помимо губернатора там выбирали и муниципальных депутатов.
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9 сентября 2019
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