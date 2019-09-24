От Якутии до Москвы: путь шамана против Путина. Документальный фильм Би-би-си
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От Якутии до Москвы: путь шамана против Путина. Документальный фильм Би-би-си

"Шаман-воин" Александр Габышев прошел почти три тысячи километров из Якутска к Москве. Там он собирался изгнать президента Владимира Путина, которого считает демоном.

Прежде чем Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области, корреспонденту Би-би-си Олегу Болдыреву и оператору Владимиру Пирожкову удалось провести несколько дней с шаманом и его сторонниками.

  • 24 сентября 2019
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