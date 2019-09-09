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20 лет после взрывов жилых домой в Москве
В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года в Москве произошел взрыв в жилом доме, в результате которого были полностью уничтожены два подъезда. Под завалами тогда погибли 106 человек.
Позже власти признали, что это был теракт, за которым стояли два чеченских полевых командира.
Менее чем через неделю в Москве взорвался еще один жилой дом, где погибли 124 человека.
Критики официальной версии предполагали, что за серией взрывов могли стоять российские спецслужбы.
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9 сентября 2019
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