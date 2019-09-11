Суд изменил меру пресечения в деле "Седьмой студии"
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Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру. Как отреагировал Серебренников?

Мещанский суд в Москве вернул дело "Седьмой студии" в прокуратуру из-за нарушений в обнивительном заключении. Режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам отменили меру пресечения.

Ранее они находились под подпиской о невыезде.

Как отреагировал Серебренников на решение судьи? Видео из зала суда.

  • 11 сентября 2019
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