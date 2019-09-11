Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру. Как отреагировал Серебренников?

"Ничего не закончилось". Серебренников будет доказывать свою невиновность

Суд заменил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова на подписку о невыезде. Корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева рассказала, что происходило на судебном заседании, и как отреагировали на освобождение коллеги Серебренникова по Гоголь-центру и зрители.