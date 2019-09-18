"Cтрах лечится": как работает служба психологической помощи при терактах и ЧС
20 лет назад, в сентябре 1999 года, по России прокатилась волна громких терактов. Тогда в Буйнакске, Москве и Волгодонске один за другим взорвались четыре жилых дома. Через три года произошел теракт в театральном центре на Дубровке, еще через два - теракт в Беслане.
Во всех этих ситуациях пострадавшим помогали не только спасатели и врачи общего профиля, но и специалисты службы психологической помощи. Одним из первых, еще в девяностые годы, этим стал заниматься Зураб Кекелидзе, директор центра психиатрии им. Сербского и главный внештатный врач-психиатр министерства здравоохранения России.
В интервью Би-би-си Кекелидзе рассказал, с чем приходится сталкиваться психологам на месте терактов, чему врачей могут научить трагедии и как можно побороть страх новых терактов.
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18 сентября 2019