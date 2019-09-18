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"Изменить алгоритм бездействия": десятки людей встали в пикеты за Павла Устинова
Актера Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Многие актеры, певцы и другие известные люди высказались в его поддержку, называя приговор несправедливым.
После флешмоба в "Инстаграме", который начал актер Александр Паль, к зданию администрации президента вышли десятки друзей и коллег Павла Устинова.
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18 сентября 2019
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