Почему у Кличко не складывается с Зеленским?
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Почему у Кличко не складывается с Зеленским?

Мэр Киева Виталий Кличко может вскоре лишиться части полномочий.

Из-за конфликта с командой президента Владимира Зеленского он может потерять должность главы Киевской горадминистрации.

О своих отношениях с Зеленским политик рассказал в интервью Би-би-си.

  • 6 сентября 2019
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