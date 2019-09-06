Почему у Кличко не складывается с Зеленским?

Почему в Казахстане протестуют против Китая? Мнение эксперта

Жители пяти крупных городов в Казахстане - Караганды, Актобе, Нур-Cултана, Алматы и Жанаозена вышли на улицы под лозунгом "Нет экспансии Китая". Почему казахстанцы выступают против Китая, и к чему это может привести, обсудим с казахским политологом Досымом Сатпаевым.