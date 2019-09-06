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Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе - революционер, тиран и друг Москвы
На 96-м году жизни скончался Роберт Мугабе, который бессменно правил Зимбабве 37 лет.
При нем в Зимбабве стало доступнее образование и медицина, но экономика страны резко упала после 2000 года, когда он приказал изъять фермы, которыми владели белые.
Мугабе боролся со своими оппонентами при помощи военных. Жертвами этих операций стали тысячи человек.
Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как Мугабе из героя стал тираном и как он дружил с Москвой.
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6 сентября 2019
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