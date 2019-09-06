День выборов. Чего ждать 8-го сентября | ТВ новости
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День выборов. Чего ждать 8-го сентября | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 6 сентября:

  • Выборы в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Чего ждать?
  • УДО Кокорина и Мамаева. Почему их отпустили?
  • Скандал с коммерческим шпионажем при разработке двигателя для нового российского самолета
  • Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, ему было 95 лет
  • 6 сентября 2019
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