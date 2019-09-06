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Илон Маск подарил Александру Лукашенко "Теслу". Или нет?
На встрече со школьниками президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что у него есть автомобиль марки Tesla и что его якобы подарил Илон Маск.
"У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил", - сказал Лукашенко.
Пользователи "Твиттера" спросили об этом Маска напрямую. И вот что он ответил.
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6 сентября 2019
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