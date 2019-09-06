Илон Маск подарил Александру Лукашенко "Теслу". Или нет?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Илон Маск подарил Александру Лукашенко "Теслу". Или нет?

На встрече со школьниками президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что у него есть автомобиль марки Tesla и что его якобы подарил Илон Маск.

"У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил", - сказал Лукашенко.

Пользователи "Твиттера" спросили об этом Маска напрямую. И вот что он ответил.

  • 6 сентября 2019
Go to next video: Tesla сбила российского робота в Лас-Вегасе