"Таких обычно не отпускают". Глава "Руси Сидящей" об УДО Кокорина и Мамаева
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"Таких обычно не отпускают". Глава "Руси сидящей" об УДО Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из колонии по УДО.

Не отделались ли футболисты слишком легко, и за какие достижения можно выйти по УДО, Русской службе Би-би-си рассказала основатель организации "Русь сидящая" Ольга Романова.

  • 6 сентября 2019
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