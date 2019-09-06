Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Таких обычно не отпускают". Глава "Руси сидящей" об УДО Кокорина и Мамаева
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из колонии по УДО.
Не отделались ли футболисты слишком легко, и за какие достижения можно выйти по УДО, Русской службе Би-би-си рассказала основатель организации "Русь сидящая" Ольга Романова.
-
6 сентября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне