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Слон на Шри-Ланке затоптал людей на фестивале
На Шри-Ланке участникам религиозного фестиваля пришлось убегать сломя голову, после того как два слона испугались и ринулись в толпу собравшихся.
В городе Котте проходил буддистский праздник Перахера, когда случился индицент. Пока неизвестно, что именно испугало слонов.
По крайней мере 17 человек получили ранения и были доставлены в больницы.
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9 сентября 2019
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