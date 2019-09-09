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Чья победа? Итоги выборов в России | ТВ-Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 9 сентября:
- Екатерина Шульман о том, кто победил на выборах в Москве
- Что происходило на выборах в Санкт-Петербурге
- 20 лет после теракта на улице Гурьянова в Москве
- Обмен пленными между Украиной и Россией: что дальше?
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9 сентября 2019
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