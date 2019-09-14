Подкаст “Что это было”. Кто работал на ЦРУ в Кремле?
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Подкаст “Что это было”: кто работал на ЦРУ в Кремле?

Летом 2017 года на отдыхе таинственно пропал вместе со всей семьей чиновник администрации президента России Олег Смоленков. Теперь американские СМИ утверждают, что ЦРУ годами получало информацию от завербованного агента, имевшего доступ к секретным данным. Что известно о Смоленкове и как журналистам удалось установить имя перебежчика? Рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 14 сентября 2019
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