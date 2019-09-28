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Подкаст "Что это было". Почему все спорят о Грете Тунберг?
В новом эпизоде подкаста "Что это было" корреспонденты Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова и Нина Назарова объясняют, почему выступление шведской эко-активистки Греты Тунберг вызвало такую бурную дискуссию в российских соцсетях.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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28 сентября 2019
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