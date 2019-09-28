Подкаст “Что это было”. Почему все спорят о Грете Тунберг?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Подкаст "Что это было". Почему все спорят о Грете Тунберг?

В новом эпизоде подкаста "Что это было" корреспонденты Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова и Нина Назарова объясняют, почему выступление шведской эко-активистки Греты Тунберг вызвало такую бурную дискуссию в российских соцсетях.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 28 сентября 2019
Go to next video: "Отличный созвон". Трам защищается. | ТВ новости