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В Саудовской Аравии горят нефтяные объекты
В Саудовской Аравии произошли нападения на несколько нефтяных объектов. В их числе - на самый крупный нефтеперерабатывающий завод в мире.
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Представитель хуситов заявил, что они использовали 10 дронов и пригрозил новыми нападениями.
Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая уже несколько лет борется с хуситами в Йемене, обвиняя их в том, что они пытаются захватить всю страну, а также якобы действуют по указаниям из Ирана.
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16 сентября 2019
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