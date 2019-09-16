В Саудовской Аравии горят нефтяные объекты
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В Саудовской Аравии горят нефтяные объекты

В Саудовской Аравии произошли нападения на несколько нефтяных объектов. В их числе - на самый крупный нефтеперерабатывающий завод в мире.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Представитель хуситов заявил, что они использовали 10 дронов и пригрозил новыми нападениями.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая уже несколько лет борется с хуситами в Йемене, обвиняя их в том, что они пытаются захватить всю страну, а также якобы действуют по указаниям из Ирана.

  • 16 сентября 2019
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