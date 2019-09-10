Пытки током и Владимирский централ: рассказ освобожденного украинца
Media playback is unsupported on your device
Видео

"В России меня пытали током". Рассказ освобожденного украинца

Николай Карпюк попал в число заключенных, вернувшихся на Украину в результате обмена между Россией и Украиной. В России он был приговорен к 22,5 годам колонии строгого режима за предполагаемое участие в боевых действиях в Чечне на стороне вооруженных формирований в 1994-1995 годах.

В интервью Русской службе Би-би-си он рассказывает о жизни во Владимирском централе и пытках током во Владикавказе.

Би-би-си обратилась в Следственный комитет России с просьбой прокомментировать заявления Карпюка, но ответа пока не получила.

Россия и Украина передали друг другу по 35 заключенных. Самый известный заключенный среди вернувшихся на Украину - режиссер Олег Сенцов, среди вернувшихся в Россию - бывший руководитель отделения информагентства "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

  • 10 сентября 2019
Go to next video: Чем отличался обмен пленными в Москве и Киеве