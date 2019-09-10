"В России меня пытали током". Рассказ освобожденного украинца

"Таких обычно не отпускают". Глава "Руси сидящей" об УДО Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из колонии по УДО. Не отделались ли футболисты легко, и за какие достижения можно выйти по УДО, рассказала основатель организации "Русь сидящая" Ольга Романова.