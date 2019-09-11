"Суслик-обжора будет уничтожен"? В Беларуси спасают исчезающих грызунов
В Беларуси нашли колонию крапчатого суслика, занесенного в Международную Красную книгу. В Несвижском районе Минской области эксперты обнаружили около тысячи сусликов – это одна из крупнейших колоний в Европе.
Во времена СССР сусликов считали вредителями сельского хозяйства. С 1960-х годов из-за массового истребления и распашки целины их численность резко сократилась и доныне продолжает снижаться. Крапчатый суслик включен в Красную книгу Беларуси, а также в Международную Красную книгу.
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Редких грызунов нашли в Беларуси благодаря экологической инициативе природоохранной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) "Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!" проекта "Экомониторинг". Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Минприроды Беларуси.
Почему пионеры уничтожали сусликов и как теперь их спасти – в видео Русской службы Би-би-си.
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11 сентября 2019