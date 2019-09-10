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Шпион вышел вон. Что известно об информаторе США в России | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 10 сентября:
- Был ли информатор США в администрации президента России?
- Шаман, "Газель" или выборы. Что случилось в Улан-Удэ
- Сенцов и Кольченко о России, Крыме и Путине
- Почему поют в британском парламенте
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10 сентября 2019
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