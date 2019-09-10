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Видео
Олег Сенцов о тюрьме в России, Крыме и программах Киселева
Украинский режиссер Олег Сенцов - самый известный из украинских заключенных, которые вернулись в Киев после обмена между Украиной и Россией.
В первой в своей жизни пресс-конференции украинский режиссер рассказал о тюрьме в России, Крыме, и почему он постоянно смотрел передачу Дмитрия Киселева.
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10 сентября 2019
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