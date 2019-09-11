Есть у выборов начало, нет у выборов конца | ТВ новости
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Есть у выборов начало, нет у выборов конца | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 11 сентября:

  • Когда закончатся выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга
  • Илья Яшин о соперниках, штрафах и о том, как он провел это лето
  • Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру
  • Зачем Зеленский встречался с Коломойским
  • 11 сентября 2019
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